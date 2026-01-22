Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:48, 22 января 2026Мир

В США раскрыли детали проекта соглашения по Гренландии

Axios: Проект сделки по Гренландии не подразумевает передачи суверенитета США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Проект соглашения НАТО с США по Гренландии не подразумевает полной передачи Вашингтону от Дании суверенитета над островом. Такие детали сообщило американское издание Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников портала, проект включает размещение системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Также предполагается обновление оборонного соглашения Вашингтона и Копенгагена от 1951 года.

Ранее газета The New York Times (NYT) заявила, что в сделку США по Гренландии войдут лишь небольшие участки острова. По словам знакомых с ходом обсуждений чиновников, там могут появиться американские военные базы. В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил об «отличной сделке» по Гренландии. «Она дает нам все, что нам было нужно», — пояснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ведет переговоры с США о замороженных активах. На какие цели Кремль готов отдать миллиарды долларов?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    В Британии удивились одному решению Сырского

    Ревнивая москвичка напала на мужа с ножом и сама же спасла его

    Сын Трампа спас жизнь женщине в Лондоне

    Мужчина тайно сфотографировал подругу голой и попал под суд

    Гоблин рассказал о «серьезно пьющих» правоохранителях

    Звезда фильма «Чудо-женщина» показала естественную внешность на фото в бикини

    В США назвали роковую ошибку НАТО в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok