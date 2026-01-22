В США раскрыли детали проекта соглашения по Гренландии

Axios: Проект сделки по Гренландии не подразумевает передачи суверенитета США

Проект соглашения НАТО с США по Гренландии не подразумевает полной передачи Вашингтону от Дании суверенитета над островом. Такие детали сообщило американское издание Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников портала, проект включает размещение системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Также предполагается обновление оборонного соглашения Вашингтона и Копенгагена от 1951 года.

Ранее газета The New York Times (NYT) заявила, что в сделку США по Гренландии войдут лишь небольшие участки острова. По словам знакомых с ходом обсуждений чиновников, там могут появиться американские военные базы. В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил об «отличной сделке» по Гренландии. «Она дает нам все, что нам было нужно», — пояснил он.