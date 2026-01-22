Реклама

17:33, 22 января 2026Силовые структуры

Расправившийся с российской школьницей в подъезде попал на видео

Суд арестовал мужчину, застрелившего дочь соседей в подъезде дома в Инте
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Коми суд арестовал 37-летнего жителя Инты, обвиняемого в расправе над 14-летней дочерью соседей, с которыми у него был затяжной конфликт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

Видео с мужчиной в суде публикует Telegram-канал «112». На кадрах виден обвиняемый в клетке.

По версии следствия, 19 января в подъезде жилого дома на улице Бабушкина мужчина дважды выстрелил в голову и грудь 14-летней школьницы, затем отнес тело в нежилую квартиру на верхнем этаже. По дороге он выбросил оружие.

Причиной расправы стали личные неприязненные отношения к семье девочки. Ее отец неоднократно жаловался на терроризировавшего их соседа, но безрезультатно.

Обвиняемый официально нигде не работал. Его психическое состояние проверят во время комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Оперативники также выяснили, что он установил камеры слежения в своем подъезде. Сейчас выясняется, зачем он это сделал. Мужчина признался в преступлении.

