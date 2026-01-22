Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:10, 22 января 2026Силовые структуры

Расправившийся в подъезде с российской школьницей мужчина рассказал о преступлении

Обвиняемый в убийстве девочки в Коми признался в преступлении
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

37-летний обвиняемый в расправе над 14-летней школьницей в подъезде в Инте Республики Коми признался в преступлении. Об этом пишет ТАСС.

Мужчина рассказал, что стрелял в девочку. При этом он заявил, что не помнит детали преступления. По словам обвиняемого, после расправы он перетащил школьницу в нежилую квартиру на верхнем этаже, а сам поехал заниматься своими делами и по пути избавился от орудия преступления.

Официально мужчина нигде не работал. Его психическое состояние проверят во время комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Оперативники также выяснили, что обвиняемый установил даже камеры слежения в своем подъезде. Сейчас выясняется, зачем он это сделал.

Ранее сообщалось, что обвиняемый недавно переехал в дом, где проживала семья девочки. Он неоднократно ссорился с соседями из-за громкой музыки и шумного поведения. Местные жители регулярно жаловались на него и написали заявление в полицию. На него был составлен административный протокол.

По версии следствия, обвиняемый поссорился с семьей пострадавшей и потом расправился с девочкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поддержать палестинский народ». Путин согласился направить миллиард долларов в Совет мира Трампа

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Мировые цены на нефть перешли к снижению на новостях о Гренландии

    Политолог высказался о теме для диалога Трампа и Зеленского

    Дети пропали без вести после схода оползня в Новой Зеландии

    Известная телеведущая рассказала о многолетней дружбе с иноагентом и его подарке

    Зеленский прибыл в Давос

    Паразиты поселились в глазу женщины и стали поедать роговицу

    Мерц заявил о поддержке Дании и Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok