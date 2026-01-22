Расправившийся в подъезде с российской школьницей мужчина рассказал о преступлении

Обвиняемый в убийстве девочки в Коми признался в преступлении

37-летний обвиняемый в расправе над 14-летней школьницей в подъезде в Инте Республики Коми признался в преступлении. Об этом пишет ТАСС.

Мужчина рассказал, что стрелял в девочку. При этом он заявил, что не помнит детали преступления. По словам обвиняемого, после расправы он перетащил школьницу в нежилую квартиру на верхнем этаже, а сам поехал заниматься своими делами и по пути избавился от орудия преступления.

Официально мужчина нигде не работал. Его психическое состояние проверят во время комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Оперативники также выяснили, что обвиняемый установил даже камеры слежения в своем подъезде. Сейчас выясняется, зачем он это сделал.

Ранее сообщалось, что обвиняемый недавно переехал в дом, где проживала семья девочки. Он неоднократно ссорился с соседями из-за громкой музыки и шумного поведения. Местные жители регулярно жаловались на него и написали заявление в полицию. На него был составлен административный протокол.

По версии следствия, обвиняемый поссорился с семьей пострадавшей и потом расправился с девочкой.