Наука и техника
12:37, 22 января 2026

Развенчан распространенный миф о причинах рака желудка

The BMJ: Долгий прием препаратов от изжоги и язвы не повышает риск рака желудка
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Длительный прием препаратов от изжоги и язвы, известных как ингибиторы протонной помпы, не повышает риск развития рака желудка. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав масштабные медицинские данные пяти стран Северной Европы. Результаты работы опубликованы в журнале The BMJ.

Ученые проанализировали данные более 17 тысяч пациентов с раком желудка и около 172 тысяч человек без этого диагноза, сопоставимых по возрасту, полу и другим параметрам. Исследователи отдельно оценивали длительный — более года — прием препаратов, снижающих кислотность желудка, исключив период непосредственно перед постановкой диагноза, чтобы избежать искажения результатов.

После учета сопутствующих факторов — инфекции Helicobacter pylori, язвенной болезни, ожирения, диабета, курения, употребления алкоголя и приема других лекарств — связь между длительным использованием этих препаратов и риском рака желудка исчезла. Аналогичный результат получили и для другой группы антацидных средств — блокаторов H2-рецепторов.

Авторы подчеркивают, что исследование носит наблюдательный характер и не позволяет делать окончательные выводы о причинах и следствиях. Тем не менее масштаб и качество данных позволили устранить многие ограничения прошлых работ. По мнению ученых, полученные результаты должны успокоить пациентов, которым требуется длительная терапия такими препаратами, и помочь врачам принимать более взвешенные клинические решения.

Ранее ученые выяснили, что употребление кофе и чая может быть связано с более низким риском развития рака легких.

