Военный Дандыкин: У ВСУ нет ресурсов для наступления

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет ресурсов для наступления, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Оценкой он поделился с «Лентой.ру».

«Для наступления как такового, сравнимого с курской авантюрой, думаю, нет ресурсов. Для каких-то локальных контрударов, встречных боев, я думаю, может быть, что-то осталось, они могут действовать как на купянском направлении. Но это не то наступление, которое было у них осенью 2022 года, или когда они вели контрнаступ в 2023 году, или даже взять курскую авантюру, где они потеряли 70 тысяч отборных бойцов», — высказался эксперт.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новые наступления ВСУ, отметив, что «в обороне победу не одержать».

Британский военный аналитик Александр Меркурис удивился его словам, поскольку ресурсы Украины на исходе. «Украинцы еще пытаются храбриться. Генерал Сырский заявил о скором наступлении Украины. Не думаю, что кто-то, кто хоть немного разбирается в ситуации на поле боя, верит в это. Как можно организовать наступление, когда в городах Украины нет электричества? У них заканчиваются люди, а экономика находится в состоянии коллапса», — сказал он.

