Меркурис: Никто не верит в анонсированное Сырским наступление ВСУ

Слова главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского о подготовке к новому наступлению удивляют, поскольку ресурсы Украины на исходе. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Украинцы еще пытаются храбриться. Генерал Сырский заявил о скором наступлении Украины. Не думаю, что кто-то, кто хоть немного разбирается в ситуации на поле боя, верит в это. Как можно организовать наступление, когда в городах Украины нет электричества? У них заканчиваются люди, а экономика находится в состоянии коллапса», — сказал он.

По его словам, несмотря на рост напряженности вокруг Гренландии, именно поражение Украины будет «более значимым, более важным, более судьбоносным событием».

Ранее Сырский анонсировал новые наступления ВСУ, отметив, что «в обороне победу не одержать». «Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу», — пояснил военачальник.