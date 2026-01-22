Реклама

Режиссер «Сайлент Хилла» признался в любви к россиянам

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Clemens Niehaus / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Режиссер фильма «Сайлент Хилл» Кристоф Ган признался в любви к российским фанатам франшизы. Об этом он рассказал в интервью «Известиям», посвященном премьере сиквела «Возвращение в Сайлент Хилл».

По его словам, он впервые побывал в Москве в 2014 году на представлении своего фильма «Красавица и чудовище». Он отметил, что первым делом посетил Красную площадь, где к нему неожиданно подбежали множество ребят с постером «Сайлент Хилла».

«То есть они знали, что я приеду в Москву и как-то догадались, что я пойду на Красную площадь! Они ждали меня там, чтобы просто взять автограф на постер! В тот момент я осознал, насколько сильно люди в России любят "Сайлент Хилл". Это был невероятно приятный и неожиданный опыт. Мне нравится эта страсть!», — рассказал режиссер.

Ранее японская корпорация Konami решила зарегистрировать в России товарный знак серии видеоигр Silent Hill.

