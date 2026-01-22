Россиянам назвали машины за миллион рублей

«Автостат»: За миллион рублей можно купить Lada Vesta SW и Kia Rio с пробегом

Примерно за миллион рублей в России доступны в продаже несколько популярных автомобилей с пробегом. Об этом сообщает «Автостат».

За эту сумму, указывают эксперты, в стране можно, в частности, приобрести шестилетний универсал Lada Vesta SW и девятилетний седан Kia Rio. Среди других доступных вариантов аналитики назвали годовалый внедорожник Lada Niva Legend и пятилетнюю Lada Vesta. Еще за эти деньги покупателям доступны восьмилетние седаны Volkswagen Polo и Skoda Rapid. В районе миллиона рублей также продаются семилетний Renault Sandero и девятилетний Ford Focus, резюмировали эксперты.

Приобрести же за аналогичную сумму новую легковушку в России не получится. Их стоимость гораздо выше. В целом средняя цена нового автомобиля в стране к началу декабря прошлого года, по оценке аналитического агентства, увеличилась вдвое за пять лет и достигла 3,54 миллиона рублей.

На падение спроса на внутреннем рынке, помимо колоссального подорожания машин, продолжает оказывать ряд факторов. К числу основных причин подобной динамики аналитики относят жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, низкую доступность автозаймов и регулярное повышение утильсбора. В сложившихся реалиях, указывал глава группы компаний «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, ожидать скорого оживления реализации машин в России не стоит. В лучшем случае, подчеркнул он, это произойдет не раньше весны 2026 года.