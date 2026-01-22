Россиянам назвали способ отличить веру в астрологию от прокрастинации

Психолог Мун рассказала, как отличить веру в астрологию от прокрастинации

Астрология помогает человеку частично снять тревожность, однако иногда она превращается в удобное алиби для того, чтобы отложить дела. Об этом психолог Елена Мун поговорила с телеканалом «360».

По словам специалиста, в астрологии не фиксирована активность человека, поэтому она становится проблемой, когда фазы луны и транзиты планет используются для оправдания бездействия. Мун перечислила признаки, по которым россияне могут понять, что «дело не в планетах». Так, к ним относятся страх ошибиться, мысли из разряда «я не готов, надо подумать, сейчас не время», а также самокритика и обещания начать «с понедельника».

При этом она обратила внимание, что если состояние затяжное и сопровождается потерей интереса ко всему, это может быть признаком выгорания или депрессии, поэтому следует обратиться к специалисту.

«Представьте: завтра исчезли все астрологические объяснения, вы бы продолжали действовать? Если вы ответили утвердительно — все в порядке, читайте прогнозы дальше. Если нет, то нужна поддержка специалиста, который пояснит, что действие часто возвращает энергию, а не требует ее», — заключила она.