Россиянам назвали способ заработать на объявлениях в подъезде

Эксперт Бондарь: Жильцы дома могут заработать на расклеенной в подъезде рекламе

Жильцы дома имеют право заработать на расклеенной в подъезде рекламе. Способ получить деньги за объявления в многоквартирном доме назвал россиянам общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет RT.

По словам специалиста, ситуацию, когда стены подъезда или фасад дома обклеивают рекламными объявлениями, можно превратить в ощутимую выгоду для собственников квартир. Для этого нужно провести общее собрание, официально утвердить место для рекламы и назначить плату за его использование.

«Вероятно, вырученные деньги станут отличным подспорьем для оплаты дополнительных услуг, таких как установка видеонаблюдения, содержание консьержа или обслуживание современного домофона, что в итоге поможет снизить финансовую нагрузку на самих жителей», — пояснил Бондарь.

