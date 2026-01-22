Реклама

19:28, 22 января 2026

Россиянам назвали способ заработать на объявлениях в подъезде

Эксперт Бондарь: Жильцы дома могут заработать на расклеенной в подъезде рекламе
Нина Ташевская
Фото: Sergey Spritnyuk / Shutterstock / Fotodom  

Жильцы дома имеют право заработать на расклеенной в подъезде рекламе. Способ получить деньги за объявления в многоквартирном доме назвал россиянам общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет RT.

По словам специалиста, ситуацию, когда стены подъезда или фасад дома обклеивают рекламными объявлениями, можно превратить в ощутимую выгоду для собственников квартир. Для этого нужно провести общее собрание, официально утвердить место для рекламы и назначить плату за его использование.

«Вероятно, вырученные деньги станут отличным подспорьем для оплаты дополнительных услуг, таких как установка видеонаблюдения, содержание консьержа или обслуживание современного домофона, что в итоге поможет снизить финансовую нагрузку на самих жителей», — пояснил Бондарь.

Ранее россиянам пригрозили штрафами за самостоятельную установку батарей. По словам экспертов, процедуру нужно согласовывать с обслуживающей дом организацией.

