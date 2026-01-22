Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:30, 22 января 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам раскрыли способы защиты детей от киберпреступности

Бочерова назвала родительский контроль способом защиты детей от кибермошенников
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: sakkmesterke / Shutterstock / Fotodom  

Число киберпреступлений стабильно растет с каждым годом, и сегодня злоумышленники обладают достаточно эффективным арсеналом средств для совершения результативных атак на все группы населения, но в отдельной группе риска — дети, предупредила исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова. Способы защиты несовершеннолетних от кибермошенников специалист раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Бочеровой, неосознанное использование Интернета и гаджетов детьми влечет целый ряд негативных последствий, в том числе на физическое и эмоциональное здоровье ребенка.

«Другой проблемой может стать качество потребляемого ребенком цифрового контента, доступ к нежелательной или даже опасной информации. В Интернете дети могут стать жертвой травли, кибербуллинга и моббинга или попасть под влияние кибермошенников. Особенно этому способствует размещение избыточной информации, которой с особой легкостью делятся дети в силу своего небольшого жизненного опыта и только формирующегося критического мышления», — рассказала эксперт.

Самым простым решением является установка систем родительского контроля. Как дополнительный элемент стоит применять системы фильтрации трафика, которые позволяют осуществлять безопасный поиск в браузере, блокируя сайты для взрослых, доступ к опасным сайтам и защищая от мошенников. Также многие мобильные операторы предлагают услуги по фильтрации трафика, где частично реализован функционал систем родительского контроля

Елена Бочероваисполнительный директор компании «Киберпротект»

Собеседница «Ленты.ру» предупредила, что, несмотря на всю защиту и ограничения, рано или поздно ребенок может столкнуться с угрозами в цифровом пространстве. Поэтому родителям и учителям необходимо обратить внимание детей на цифровую гигиену и научить их распознавать киберугрозы, как им противодействовать, а также минимизировать свой цифровой след.

«Цифровой след — это информация, которая остается и аккумулируется в Интернете при его использовании. Он может быть активным и пассивным. Активный цифровой след формируем мы сами, публикуя о себе информацию в Сети. Пассивный же собирается по умолчанию при использовании сайтов, различных сетевых сервисов и "умных" устройств», — объяснила эксперт.

Материалы по теме:
«Отследить меня было невозможно» Телефонный мошенник рассказал, как обманул россиян на миллионы рублей и почему попал за решетку
«Отследить меня было невозможно»Телефонный мошенник рассказал, как обманул россиян на миллионы рублей и почему попал за решетку
11 июня 2025
Извольте представиться. Поможет ли закон о маркировке звонков бороться с телефонными мошенниками?
Извольте представиться.Поможет ли закон о маркировке звонков бороться с телефонными мошенниками?
16 сентября 2025

Бочерова добавила, что полностью скрыть цифровой след нельзя, но его можно и нужно минимизировать.

«Сделать это можно следующим образом: максимально сократить источники информации о вас, удалить ненужные учетные записи и по возможности воспользоваться так называемым "правом на забвение"; убрать со страниц своих социальных сетей и прочих ресурсов следующую информацию: адреса места жительства, работы и учебы, данные с номерами автомобилей, телефонов, удостоверений личности (в том числе устаревших), фото билетов и информацию о длительном отсутствии», — рекомендовала она.

Также специалист посоветовала ограничить доступ к своим страницам в социальных сетях и мессенджерах, использовать сайты, которые применяют безопасный протокол коммуникации — https и регулярно очищать файлы cookie.

В заключение Бочерова отметила, что стоит использовать отечественные браузеры, потому что они полностью соответствуют требованиям российского законодательства, а также собеседница призвала россиян отказаться от использования публичных Wi-Fi-сетей.

Материалы по теме:
Мошенники попытались обмануть Тину Канделаки, но получили неожиданный ответ. Журналистка показала переписку в WhatsApp
Мошенники попытались обмануть Тину Канделаки, но получили неожиданный ответ. Журналистка показала переписку в WhatsApp
10 марта 2025
Ваш ИИ-агент может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
Ваш ИИ-агент может работать на мошенников. Как защититься от кибератак нового поколения
16 января 2026

Ранее стало известно, что Правительство России внесло в Государственную Думу около 20 инициатив, направленных на противодействие кибермошенничеству, закрепляя результаты первого пакета мер.

Руководитель рабочей группы по выработке подхода к регулированию контента, созданного с применением ИИ, Общественного совета при Минцифры России, генеральный директор digital-агентства «Интериум» Валерий Сидоренко отметил, что любые такие решения всегда выглядят «закручиванием гаек», но только если смотреть на них в отрыве от реальности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это нас не касается совершенно». Путин обозначил позицию России по Гренландии после одного шага Дании

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    На позициях ВСУ в Сумской области стали чаще замечать одну категорию военных

    Москвичей попросили отказаться от личного транспорта до выходных

    В покупке Гренландии увидели скрытую опасность

    Глава российской разведки предупредил об угрозе масштабного военного конфликта

    Угрозу для России от создания Европой единой армии оценили

    Россиянам раскрыли способы защиты детей от киберпреступности

    Лидер страны ЕС резко ответил Трампу из-за Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok