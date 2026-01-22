Россиянам раскрыли способы защиты детей от киберпреступности

Бочерова назвала родительский контроль способом защиты детей от кибермошенников

Число киберпреступлений стабильно растет с каждым годом, и сегодня злоумышленники обладают достаточно эффективным арсеналом средств для совершения результативных атак на все группы населения, но в отдельной группе риска — дети, предупредила исполнительный директор компании «Киберпротект» Елена Бочерова. Способы защиты несовершеннолетних от кибермошенников специалист раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Бочеровой, неосознанное использование Интернета и гаджетов детьми влечет целый ряд негативных последствий, в том числе на физическое и эмоциональное здоровье ребенка.

«Другой проблемой может стать качество потребляемого ребенком цифрового контента, доступ к нежелательной или даже опасной информации. В Интернете дети могут стать жертвой травли, кибербуллинга и моббинга или попасть под влияние кибермошенников. Особенно этому способствует размещение избыточной информации, которой с особой легкостью делятся дети в силу своего небольшого жизненного опыта и только формирующегося критического мышления», — рассказала эксперт.

Самым простым решением является установка систем родительского контроля. Как дополнительный элемент стоит применять системы фильтрации трафика, которые позволяют осуществлять безопасный поиск в браузере, блокируя сайты для взрослых, доступ к опасным сайтам и защищая от мошенников. Также многие мобильные операторы предлагают услуги по фильтрации трафика, где частично реализован функционал систем родительского контроля Елена Бочерова исполнительный директор компании «Киберпротект»

Собеседница «Ленты.ру» предупредила, что, несмотря на всю защиту и ограничения, рано или поздно ребенок может столкнуться с угрозами в цифровом пространстве. Поэтому родителям и учителям необходимо обратить внимание детей на цифровую гигиену и научить их распознавать киберугрозы, как им противодействовать, а также минимизировать свой цифровой след.

«Цифровой след — это информация, которая остается и аккумулируется в Интернете при его использовании. Он может быть активным и пассивным. Активный цифровой след формируем мы сами, публикуя о себе информацию в Сети. Пассивный же собирается по умолчанию при использовании сайтов, различных сетевых сервисов и "умных" устройств», — объяснила эксперт.

Бочерова добавила, что полностью скрыть цифровой след нельзя, но его можно и нужно минимизировать.

«Сделать это можно следующим образом: максимально сократить источники информации о вас, удалить ненужные учетные записи и по возможности воспользоваться так называемым "правом на забвение"; убрать со страниц своих социальных сетей и прочих ресурсов следующую информацию: адреса места жительства, работы и учебы, данные с номерами автомобилей, телефонов, удостоверений личности (в том числе устаревших), фото билетов и информацию о длительном отсутствии», — рекомендовала она.

Также специалист посоветовала ограничить доступ к своим страницам в социальных сетях и мессенджерах, использовать сайты, которые применяют безопасный протокол коммуникации — https и регулярно очищать файлы cookie.

В заключение Бочерова отметила, что стоит использовать отечественные браузеры, потому что они полностью соответствуют требованиям российского законодательства, а также собеседница призвала россиян отказаться от использования публичных Wi-Fi-сетей.

Ранее стало известно, что Правительство России внесло в Государственную Думу около 20 инициатив, направленных на противодействие кибермошенничеству, закрепляя результаты первого пакета мер.

