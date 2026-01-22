Россиянин попал под следствие после поста в мессенджере

В Москве возбудили дело за пост в мессенджере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчина обвиняется по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»).

По данным следствия, 31 января 2025 года фигурант, находясь на территории Московского региона, разместил в одном из мессенджеров материалы, которые содержали публичные призывы к террористической деятельности в России.

Сотрудники ФСБ и следователи СК выявили и пресекли его противоправную деятельность. В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину.

При обыске по месту жительства были изъяты устройства с информацией и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

