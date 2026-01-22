Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:06, 22 января 2026Силовые структуры

Россиянин попал под следствие после поста в мессенджере

В Москве возбудили дело на мужчину за пост в мессенджере
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

В Москве возбудили дело за пост в мессенджере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчина обвиняется по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»).

По данным следствия, 31 января 2025 года фигурант, находясь на территории Московского региона, разместил в одном из мессенджеров материалы, которые содержали публичные призывы к террористической деятельности в России.

Сотрудники ФСБ и следователи СК выявили и пресекли его противоправную деятельность. В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину.

При обыске по месту жительства были изъяты устройства с информацией и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что российская восьмиклассница повесила фото на школьном стенде и получила срок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сообщение Путину». Зеленский и Трамп все-таки встретились в Давосе. О чем они договорились в ходе короткой встречи?

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Вэнс раскрыл детали переговоров с НАТО о Гренландии

    Россиян вновь призвали воздержаться от поездок в Иран

    Россия отреагировала на высылку заместителя военного атташе из Германии

    Мужчина купил очки с искусственным интеллектом и отправился искать пришельцев в пустыне

    «Зенит» оштрафует футболиста на 63,5 миллиона рублей за недельное опоздание на сборы

    Популярный актер раскрыл причину облысения после пересадки волос

    Суд отказал автовладельцу в многомиллионном иске из-за дефектов машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok