Россия
12:11, 22 января 2026Россия

Россиянин ушел на СВО по достижении 18-летия и попал на видео

Россиянин ушел на СВО по достижении 18-летия, он будет служить в «Ахмате»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Россиянин ушел на СВО сразу по достижении 18-летия и попал на видео. Молодой человек фигурирует на видео, которое опубликовал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Руководитель республики выложил отчет об отправке в зону проведения спецоперации очередной партии добровольцев. Некоторые из них дали короткие интервью, в том числе и 18-летний боец.

«18 лет исполнилось только, сразу пошел», — рассказал солдат в бейсболке с символикой «Ахмата».

Перед отправкой в зону СВО напутствие бойцам дал председатель правительства Чечни Магомед Даудов. «Мы боремся за правду. Вы сами прекрасно видите и знаете, что происходит в 21-м веке на, так сказать, цивилизованном Западе. Поэтому это — самый большой джихад, священная война», — сказал он.

Ранее Рамзан Кадыров привел статистические данные о воюющих на СВО бойцах из Чечни. По его словам, 14 тысяч из них проходят службы на самых важных участках фронта. Общую численность направленных из республики в зону СВО бойцов он оценил в 76 тысяч.

