Россиянка стала жертвой катастрофы с поездами в Испании

Посольство: Гражданки России не стало в результате крушения поездов в Испании

Гражданки России не стало в результате аварии с крушением поездов вблизи населенного пункта Адамус автономного сообщества Андалусия. Об этом сообщает российское посольство в Испании.

«Выражаем наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким», — говорится в сообщении диппредставительства.

Посольство сообщило, что находится в прямом контакте с родственниками россиянки и оказывает необходимое содействие.

18 января в районе населенного пункта Адамус на юге Испании следовавший в Мадрид поезд по неизвестным причинам сошел с рельсов на прямом участке железной дороги и выехал на соседний путь, что привело к сходу с рельсов второго состава. Причины происшествия расследуются.