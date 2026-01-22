Российских туристов стали лишать банковских карт из-за желания путешествовать

Карты туристов стали блокировать на фоне ужесточения контроля за переводами в РФ

Российские туристы остались без банковских карт и счетов из-за желания путешествовать и платить за свои поездки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Так, путешественников стали лишать карт на фоне ужесточения контроля за переводами между физлицами через СБП. С аналогичными блокировками столкнулись и турагенты-фрилансеры, а также ИП, предоставляющие услуги по организации поездок. Проблемы со счетами могут возникнуть, если будет замечен перевод крупной суммы денег на чужую карту или между своими счетами перед оплатой путевки.

Уточняется, что блокировки происходят из-за самых разных сумм — начиная от 20 тысяч рублей и заканчивая 300 тысячами и более.

Ранее сообщалось, что на Мальдивах заработали карты российской платежной системы «Мир». Российские туристы в беседе с изданием поделились, что они могут оплатить своими картами дополнительные услуги в четырех отелях на островах.