Снегопады привели к 20-кратному росту спроса на одну услугу в России

«Профи.ру»: Спрос на уборку снега в начале января вырос в 20 раз

В начале 2026 года в центральные и южные регионы России пришел снежный циклон «Фрэнсис». Только за ночь 9 января в Подмосковье выпало две трети месячной нормы осадков, а в Санкт-Петербурге за первую декаду января — более половины нормы. В результате спрос на услуги по уборке снега вырос многократно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Профи.ру».

«Аналитики "Профи.ру" зафиксировали многократный рост спроса на тысячи процентов на целый ряд услуг по уборке снега за период новогодних праздников год к году. Такой значительный рост связан с тем, что в январе 2025 года в России наблюдалась теплая бесснежная зима», — говорится в сообщении.

Спрос на уборку снега в России на январских выходных вырос в 20 раз по сравнению с прошлым годом, уточнили в компании. Кроме того, в 14 раз увеличился спрос на очистку крыш от снега. Так услуга по уборке снега трактором стала популярнее в 12 раз. Также из-за последствий снегопадов на 206 процентов выросла востребованность эвакуаторщиков, а спрос на услугу по ремонту снегоуборочных машин вырос почти в 10 раз.

Из регионов наибольшее количество заказов, связанных с уборкой снега, выявлено в Москве и Подмосковье — спрос на уборку снега в столице и области вырос в 37 раз, отмечается в сообщении.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила о том, что в Москве месячная норма осадков выпала за две недели января. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 48,5 миллиметра снега при месячной норме в 52 миллиметра. На метеостанции в МГУ 15 января осадкомеры зафиксировали 60 миллиметров снега, тогда как норма на конец января составляет 54 миллиметра.