Силовые структуры
14:14, 22 января 2026Силовые структуры

Собиравший для иностранной разведки данные россиянин пойдет под суд

В ЛНР осудят мужчину, собиравшего данные для иностранной разведки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) осудят мужчину, собиравшего данные для иностранной разведки. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Фигурант обвиняется по статьям 275 («Государственная измена»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 222.2 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему») УК РФ.

По данным следствия, в период с сентября 2022 года по февраль 2023 года 32-летний Руслан Домарев добровольно собирал информацию о местах дислокации российских войск на территории Сватовского и Кременского районов. Данные он передавал украинским спецслужбам через один из мессенджеров.

Также по месту жительства Домарева были обнаружены и изъяты боеприпасы, оружие и взрывные устройства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что полицейский оказался наводчиком ракетно-бомбовых ударов по Херсону.

