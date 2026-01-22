Реклама

13:23, 22 января 2026Спорт

«Спартак» предложил за футболиста «Балтики» 350 миллионов рублей

«Спартак» купит футболиста «Балтики» Сауся за 350 миллионов рублей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Владислав Саусь (слева)

Владислав Саусь (слева). Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Спартак» предложил за футболиста калининградской «Балтики» Владислава Сауся 350 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

По информации Карпова, «Балтика» уже приняла предложение красно-белых. Ранее калининградцы отказались продавать Сауся москвичам за 250 миллионов рублей.

22-летний Саусь выступает за «Балтику» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник принял участие в 17 матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро (165 миллионов рублей).

5 января главным тренером «Спартака» был назначен испанец Хуан Карлос Карседо. До этого он тренировал кипрский «Пафос». После первого круга РПЛ красно-белые с 29 очками занимают шестое место в турнирной таблице. «Балтика» с 35 очками располагается на пятой строчке.

