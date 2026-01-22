«Спартак» предложил за футболиста «Балтики» 350 миллионов рублей

«Спартак» купит футболиста «Балтики» Сауся за 350 миллионов рублей

Московский «Спартак» предложил за футболиста калининградской «Балтики» Владислава Сауся 350 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

По информации Карпова, «Балтика» уже приняла предложение красно-белых. Ранее калининградцы отказались продавать Сауся москвичам за 250 миллионов рублей.

22-летний Саусь выступает за «Балтику» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник принял участие в 17 матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро (165 миллионов рублей).

5 января главным тренером «Спартака» был назначен испанец Хуан Карлос Карседо. До этого он тренировал кипрский «Пафос». После первого круга РПЛ красно-белые с 29 очками занимают шестое место в турнирной таблице. «Балтика» с 35 очками располагается на пятой строчке.