Способность Франции заменить США в передаче разведданных ВСУ оценили

Военный эксперт Живов: Франция не заменит Украине военные ресурсы США

Франция обладает достаточно серьезными ресурсами внутри НАТО, но заменить США не способна ни при каких условиях, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее западные политические аналитики смутились из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона, что Франция якобы предоставляет Украине две трети своих разведданных. По их словам, вряд ли кто-то из европейских союзников Киева сможет полноценно заменить американцев.

Эксперт согласился с мнением западных экспертов о том, что Макрон мог преувеличить военные силы Франции относительно предоставления Украине своих разведданных. По его словам, у этой страны нет такой спутниковой группировки, количества самолетов и беспилотников-разведчиков, а также тех аналитических систем, которые есть у США.

«ЕС во главе с Францией и Германией устраивает геополитическую публичную перепалку с США, которые заявляют, что Европа без них вообще ничего из себя не представляет в военном плане», — объяснил Живов заявление французского лидера.

Ранее французский эксперт Сириль де Латтр заявил, что Макрон в своих заявлениях о конфликте на Украине постоянно противоречит сам себе. По его словам, Макрон утверждает, что Франция не воюет с Россией, но при этом недавно сообщил о передаче Украине двух третей разведданных.