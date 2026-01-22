Реклама

15:28, 22 января 2026

Способность Франции заменить США в передаче разведданных ВСУ оценили

Военный эксперт Живов: Франция не заменит Украине военные ресурсы США
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Франция обладает достаточно серьезными ресурсами внутри НАТО, но заменить США не способна ни при каких условиях, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее западные политические аналитики смутились из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона, что Франция якобы предоставляет Украине две трети своих разведданных. По их словам, вряд ли кто-то из европейских союзников Киева сможет полноценно заменить американцев.

Эксперт согласился с мнением западных экспертов о том, что Макрон мог преувеличить военные силы Франции относительно предоставления Украине своих разведданных. По его словам, у этой страны нет такой спутниковой группировки, количества самолетов и беспилотников-разведчиков, а также тех аналитических систем, которые есть у США.

«ЕС во главе с Францией и Германией устраивает геополитическую публичную перепалку с США, которые заявляют, что Европа без них вообще ничего из себя не представляет в военном плане», — объяснил Живов заявление французского лидера.

Ранее французский эксперт Сириль де Латтр заявил, что Макрон в своих заявлениях о конфликте на Украине постоянно противоречит сам себе. По его словам, Макрон утверждает, что Франция не воюет с Россией, но при этом недавно сообщил о передаче Украине двух третей разведданных.

