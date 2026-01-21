Реклама

22:05, 21 января 2026

В словах Макрона об Украине увидели противоречие

Аналитик Латтр: Макрон постоянно противоречит сам себе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон в своих заявлениях о конфликте на Украине постоянно противоречит сам себе. На это обратил внимание французский эксперт Сириль де Латтр в эфире RT.

В частности, отметил он, Макрон утверждает, что Франция не воюет с Россией, но при этом недавно сообщил о передаче Украине две трети разведданных.

«Говорит, что нет, солдат на Украине у нас нет. Но при этом да, мира на Украине мы не хотим, просто хотим прекращения огня, чтобы отправить на Украину войска в качестве подкрепления для мира», — добавил аналитик.

Он назвал Макрона клоуном и задался вопросом, как власти России могут воспринимать его всерьез после подобных заявлений.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Макрон «хороший парень», но скоро уже не будет у власти.

    

