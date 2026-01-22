США тайно общались с преемницей Мадуро перед его захватом

Guardian: Новая глава Венесуэлы Родригес вела переговоры с США до захвата Мадуро

Вице-президент Венесуэлы, а ныне временная глава Боливарианской Республики Делси Родригес еще до захвата президента Николаса Мадуро Соединенными Штатами тайно вела переговоры с Вашингтоном, сигнализируя о готовности к сотрудничеству после его ухода. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

«Делси давала понять: Мадуро должен уйти», — заявил один из американских чиновников, причастных к переговорам. По словам другого собеседника издания, Родригес также подчеркнула свою готовность справиться с последствиями возможной спецоперации США.

Источники отдельно подчеркивают, что Родригес не принимала прямого участия в действиях против Мадуро. По их словам, ее позиция заключалась в готовности сотрудничать с американскими властями после его ухода.

При этом госсекретарь Марко Рубио изначально скептически относился к любым контактам с представителями режима. Однако со временем он пришел к выводу, что обещания Родригес о сотрудничестве являются наиболее реалистичным способом предотвратить возможный хаос в Венесуэле.

Ранее стало известно, что уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес посетит Штаты. Однако, отметил высокопоставленный американский источник в беседе с Reuters, расписание возможного визита еще не готово.