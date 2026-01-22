Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:43, 22 января 2026Россия

Стал известен диагноз Хинштейна после ДТП

Хинштейн сообщил, что после ДТП у него диагностировали перелом бедренной кости
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

После ДТП у губернатора Курской области Александра Хинштейна диагностировали перелом бедренной кости. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, врачи Курской областной клинической больницы успешно провели ему операцию.

Глава региона также сообщил, что какое-то время ему придется остаться в госпитале, и отметил, что он продолжит работать удаленно из палаты больницы.

О том, что Хинштейн попал в ДТП, стало известно ранее 22 января. Губернатор области рассказал, что его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы послали 40 солдат в Гренландию. Зачем?» Зеленский после встречи с Трампом разнес европейцев и пригрозил российскому флоту

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Трамп рассказал о причинах снижения цен на бензин

    Жестоко надругавшиеся над Знаменами Победы в российском городе получили приговор

    Стали известны подробности о загородном доме Долиной

    В Латвии ответили на вопрос о притеснении представляющих русских партий

    Раскрыта судьба приехавшего в Азию «распространять ВИЧ» россиянина

    Стал известен диагноз Хинштейна после ДТП

    «Калашников» рассказал об успехе на выставке в Абу-Даби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok