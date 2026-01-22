Стал известен диагноз Хинштейна после ДТП

Хинштейн сообщил, что после ДТП у него диагностировали перелом бедренной кости

После ДТП у губернатора Курской области Александра Хинштейна диагностировали перелом бедренной кости. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, врачи Курской областной клинической больницы успешно провели ему операцию.

Глава региона также сообщил, что какое-то время ему придется остаться в госпитале, и отметил, что он продолжит работать удаленно из палаты больницы.

О том, что Хинштейн попал в ДТП, стало известно ранее 22 января. Губернатор области рассказал, что его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

