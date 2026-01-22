РИА Новости: В украинских школах детей травят из-за матерей, служащих в ВСУ

В украинских учебных заведениях детей травят за то, что их матери служат в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом заявила военнослужащая ВСУ Юлия с позывным «Белка», передает РИА Новости.

По словам женщины, ее дети подвергаются травле в школе из-за профессии матери. Она рассказала, что на нее было подано заявление за отсутствие воспитания дочери. Кроме того, ее ребенку говорили в школе, что женщина не занимается воспитанием.

«Получается так, что будто моя служба лишает меня и дочку ощущения нормальной жизни. Пока я выполняю свой долг, мой ребенок сталкивается с предвзятым отношением», — отметила военная.

По данным агентства, с проблемой травли детей из-за военной профессии матери сталкиваются многие женщины-военнослужащие.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ используют здания школ, подвалы и верхние этажи многоэтажек под военные базы. По его словам, украинские подразделения все чаще основывают базы вооруженных сил в учебных заведениях. Он также отметил, что большинство школ города оказались заняты военными ВСУ.