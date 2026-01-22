Реклама

Стало известно о новой встрече Путина и Уиткоффа по Украине

РИАН: Путин в четверг может встретиться со спецпосланником Трампа Уиткоффом
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В этот четверг, 22 января, президент России Владимир Путин может провести встречу со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Он приедет в Россию уже в седьмой раз, отметили журналисты РИА Новости.

При этом в среду Уиткофф рассказал, что он и зять Трампа Джаред Кушнер вылетят в четверг в Москву. Между тем, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что эта встреча есть в графике президента.

Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совета безопасности напомнил, что Уиткофф и Кушнер приедут в российскую столицу для обсуждения вопросов урегулирования украинского конфликта.

Ранее лидер России оценил вклад Дональда Трампа в урегулирование на Украине. «Отмечаем также вклад действующей администрации в поиски решения по урегулированию украинского кризиса», — добавил Путин.

Тем временем глава Белого дома сообщил, что все стороны украинского конфликта сейчас «достаточно близки» к мирному соглашению.

