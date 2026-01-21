Путин оценил вклад Трампа в урегулирование на Украине

Путин отметил вклад администрации Трампа в поиск решения конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин отметил вклад администрации президента США Дональда Трампа в поиск решения по Украине. Об этом он заявил во время оперативного совещания с членами Совета безопасности.

«Отмечаем также вклад действующей администрации в поиски решения по урегулированию украинского кризиса», — сказал глава государства.

Ранее глава Белого дома сообщил, что все стороны украинского конфликта стали «достаточно близки» к мирному соглашению. Он также заявил, что Путин «хочет заключить сделку», чтобы урегулировать конфликт на Украине. Американский лидер выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский также будет готов к переговорам, указав, что рассчитывает на встречу с ним на полях Давоса.