Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:53, 21 января 2026Мир

Путин оценил вклад Трампа в урегулирование на Украине

Путин отметил вклад администрации Трампа в поиск решения конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин отметил вклад администрации президента США Дональда Трампа в поиск решения по Украине. Об этом он заявил во время оперативного совещания с членами Совета безопасности.

«Отмечаем также вклад действующей администрации в поиски решения по урегулированию украинского кризиса», — сказал глава государства.

Ранее глава Белого дома сообщил, что все стороны украинского конфликта стали «достаточно близки» к мирному соглашению. Он также заявил, что Путин «хочет заключить сделку», чтобы урегулировать конфликт на Украине. Американский лидер выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский также будет готов к переговорам, указав, что рассчитывает на встречу с ним на полях Давоса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США отреагировали на приглашение Путина в «Совет мира»

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Трамп сообщил о достижении договоренности с Рютте по Гренландии

    Трамп назвал важную фигуру в ситуации с Гренландией

    Путин сообщил о переговорах по судьбе замороженных активов России

    Игрок проиграл почти три миллиона рублей из-за ставки на матч Лиги чемпионов

    Трамп напомнил о своей роли «папочки» в НАТО

    Путин вспомнил неудобный факт о Дании

    Путин оценил вклад Трампа в урегулирование на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok