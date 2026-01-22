Стало известно о поведении семиклассника перед нападением на российскую школу

Ученик давно готовил нападение на школу в Нижнекамске, обсуждал план в интернете

Семиклассник давно готовился к нападению на лицей в Нижнекамске, обсуждал план преступления в соцсетях и тематических чатах. Об этом пишет Baza.

В переписках сохранилось его сообщение «Я хоть 1 сентября могу пойти с молотком и с ножом, но с огнестрелом будет легче». Мальчик заранее раздобыл атрибутику, арсенал. А перед нападением сфотографировался в маске и с ножом, а снимками поделился в чате с одноклассниками. Ранее он выкладывал там видео с нападениями на школы и надсмехался над религией.

Утром 22 января школьник пришел в лицей, встретил уборщицу, которая попыталась его остановить. Он выстрелил из сигнального пистолета, ранил в руку 53-летнюю вахтершу. Она в больнице. Причиной нападения называют конфликт с одноклассниками.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о халатности.