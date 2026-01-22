Реклама

18:06, 22 января 2026Авто

Суд отказал автовладельцу в многомиллионном иске из-за дефектов машины

Суд отказал россиянину в замене машины и взыскании 200-миллионной неустойки
Марина Аверкина

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу гражданина С.С.Пискарева и отказал ему в исковых требованиях, сообщила пресс-служба суда. Он поддержал более раннее решение апелляционной инстанции.

Автовладелец обращался в суд с требованием к компании-импортеру и продавцу иномарок о замене машины, в которой в период гарантийного срока были обнаружены, по его мнению, серьезные дефекты. Кроме того, он требовал взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, поскольку продавец отказался выполнить его претензию.

Первоначальный суд удовлетворил иск частично и выписал постановление о выплате неустойки, превышающей 200 миллионов рублей. В этой сумме были отражены данные о просрочке возврата денежных средств, просрочке исполнения требования потребителя о замене транспортного средства, штраф, компенсация морального вреда.

Однако апелляционная инстанция пересмотрела это решение. Судьи установили, что заявленные дефекты, включая проблему с вентиляцией сиденья, которая была устранена в рамках гарантии, не носят существенного характера. Они не влияют на безопасность автомобиля, который все это время продолжал эксплуатироваться. Не было найдено доказательств, что неполадки с обшивкой двери и задним сиденьем имели производственное происхождение.

Кассационный суд, изучив материалы дела, не нашел нарушений норм права в решении апелляции и подтвердил его законность.

По информации ряда Telegram-каналов, речь идет о предпринимателе из Подмосковья. В 2021 году он приобрел автомобиль BMW X7 в максимальной комплектации за 11 миллионов рублей. Одной из опций был вентилятор в спинках передних сидений. По словам автовладельца, система работала с громким посторонним шумом, скрежетом и вибрацией. Эти претензии стали основой для первоначального иска с требованием вернуть деньги и предоставить новый автомобиль.

Ранее стало известно, что россияне перестали интересоваться одним типом машин.

