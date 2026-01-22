Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:17, 22 января 2026Из жизни

Сын Трампа спас жизнь женщине в Лондоне

Metro: Сын Трампа Бэррон спас женщину от избиения в январе 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marco Bello / Reuters

Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон спас жизнь женщине в Лондоне. Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошел в январе 2025 года. Как рассказала сама потерпевшая, она разговаривала с Трампом-младшим по Face Time, когда ее бывший бойфренд, 22-летний Матвей Румянцев, начал избивать ее, поскольку ревновал к ее дружбе с сыном американского лидера. Бэррон отреагировал на происходящее и позвонил в службу 911. «Мне только что позвонила моя подруга. Ее избивают», — сообщил он.

Потерпевшая отметила, что поступок сына президента США «был как знак Божий в тот момент».

Ранее Бэррон Трамп закрыл этаж небоскреба отца ради свидания. 19-летний Бэррон Трамп пригласил девушку в Трамп-тауэр в Нью-Йорке. Место свидания было выбрано по соображениям безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ведет переговоры с США о замороженных активах. На какие цели Кремль готов отдать миллиарды долларов?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    В Британии удивились одному решению Сырского

    Ревнивая москвичка напала на мужа с ножом и сама же спасла его

    Сын Трампа спас жизнь женщине в Лондоне

    Мужчина тайно сфотографировал подругу голой и попал под суд

    Гоблин рассказал о «серьезно пьющих» правоохранителях

    Звезда фильма «Чудо-женщина» показала естественную внешность на фото в бикини

    В США назвали роковую ошибку НАТО в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok