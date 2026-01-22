Сын Трампа спас жизнь женщине в Лондоне

Metro: Сын Трампа Бэррон спас женщину от избиения в январе 2025 года

Младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон спас жизнь женщине в Лондоне. Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошел в январе 2025 года. Как рассказала сама потерпевшая, она разговаривала с Трампом-младшим по Face Time, когда ее бывший бойфренд, 22-летний Матвей Румянцев, начал избивать ее, поскольку ревновал к ее дружбе с сыном американского лидера. Бэррон отреагировал на происходящее и позвонил в службу 911. «Мне только что позвонила моя подруга. Ее избивают», — сообщил он.

Потерпевшая отметила, что поступок сына президента США «был как знак Божий в тот момент».

