Силовые структуры
17:40, 22 января 2026Силовые структуры

Топ-менеджеров двух российских компаний обвинили в ущербе экологии на 1,5 миллиарда рублей

В Петербурге ФСБ задержала руководителей и сотрудников «ЦБИ» и «Воронцовское»
Варвара Митина (редактор)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали руководителей и сотрудников двух компаний, «ЦБИ» и «Воронцовское», за причинение ущерба экологии на 1,5 миллиарда рублей. Об этом пишет 78.ru.

По версии следствия, задержанные организовали незаконный сброс отходов в карьере «Воронцовское-2» в Выборгском районе Ленинградской области. В результате их действий была загрязнена окружающая среда — экологический ущерб оценили в полтора миллиарда рублей.

Их также подозревают в хищении 400 миллионов рублей, предназначенных для строительства транспортной инфраструктуры Петербурга в рамках федеральной программы.

Ранее прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по делу в отношении четырех бывших высокопоставленных чиновников региона.

