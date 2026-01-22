Топ-менеджеров двух российских компаний обвинили в ущербе экологии на 1,5 миллиарда рублей

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали руководителей и сотрудников двух компаний, «ЦБИ» и «Воронцовское», за причинение ущерба экологии на 1,5 миллиарда рублей. Об этом пишет 78.ru.
По версии следствия, задержанные организовали незаконный сброс отходов в карьере «Воронцовское-2» в Выборгском районе Ленинградской области. В результате их действий была загрязнена окружающая среда — экологический ущерб оценили в полтора миллиарда рублей.
Их также подозревают в хищении 400 миллионов рублей, предназначенных для строительства транспортной инфраструктуры Петербурга в рамках федеральной программы.
Ранее прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по делу в отношении четырех бывших высокопоставленных чиновников региона.