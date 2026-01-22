Реклама

Экономика
14:02, 22 января 2026Экономика

Трамп поделился планами по Венесуэле

Трамп: Венесуэла открывается для американских нефтяных компаний
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Энергетический рынок Венесуэлы после задержания президента республики Николаса Мадуро вновь открывается для крупнейших американских нефтяных компаний. Планами по развитию этой отрасли в стране поделился глава США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

Нефтяная отрасль республики, отметил он, в обозримом будущем должна стать перспективной для американских энергогигантов. Этому, в частности, поспособствуют «отличные отношения» между Вашингтоном и новым руководством республики. «Страна открывается для нефтяных компаний США», — констатировал Трамп.

Ранее он захотел привлечь к разработке ресурсных месторождений в Венесуэле Chevron, Shell, ConocoPhillips и Exxon. Однако глава последнего энергогиганта — Даррен Вудс — усомнился в перспективах такого рода вложений, назвав нефтяной рынок латиноамериканской страны непривлекательным для иностранных инвесторов. Подобная позиция не понравилась Трампу, который в итоге пригрозил Exxon запретом работать на венесуэльском рынке.

Венесуэла обладает колоссальными нефтяными резервами. Их суммарный объем оценивается примерно в 300 миллиардов баррелей. Это больше, чем у Саудовской Аравии. Однако из-за затяжного кризиса, вызванного западными санкциями, среднесуточная добыча сырья в стране является одной из минимальных в мире и находится в районе миллиона баррелей. Извлекать нефть там — крайне трудная задача, так как значительная часть запасов представляет собой сверхтяжелое сырье.

