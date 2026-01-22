Трамп вновь побил исторический антирекорд

Newsweek: Рейтинг Трампа продолжил падение

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа продолжил падение, побив исторический минимум за все время его президентства. Об этом пишет журнал Newsweek.

Последний опрос показал, что работу Трампа ободрили всего лишь 35 процентов американцев. Это наихудший результат с момента его возвращения в Белый дом.

В январе стало известно, что рейтинг Трампа достиг рекордно низкого уровня. Согласно опросу, проведенному 12-13 января 2026 года, процент тех, кто одобряет деятельность американского лидера, составил лишь 38 процентов.