Трамп заявил о приближении мира на Украине

Президент США Трамп заявил, что мир на Украине приближается

Президент США Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что мир на Украине приближается. Его слова приводит Sky News.

«Сегодня, как вы знаете, мы с президентом [Украины Владимиром] Зеленским будем это обсуждать. Сегодня или завтра мы встречаемся с президентом [России Владимиром] Путиным. Люди едут туда, и я думаю, что они приближаются (к миру — прим. «Ленты.ру»)», — сказал глава Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в Москву в четверг, 22 января, после 7-8 часов вечера.