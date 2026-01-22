Реклама

16:58, 22 января 2026Силовые структуры

Украшения на 17 миллионов и другое имущество экс-председателя суда передали в доход России

Суд передал в доход РФ имущество экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Краснодаре суд обратил в доход государства имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и членов ее семьи. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Иск заместителя генерального прокурора России удовлетворили в полном объеме. В доход России отошло имущество ответчиков: квартира, машино-место, автомобиль «Тойота Ленд Крузер», автомобиль «Тойота Альфард». В доход государства также обращено то, что изъяли во время обысков дома и в кабинете Золотаревой: 128 миллионов рублей, почти 28 тысяч евро, а также более 11 тысяч долларов и украшения стоимостью 17 миллионов рублей. С Золотаревых также взыскали четыре миллиона рублей в качестве эквивалента стоимости отчужденной недвижимости.

В декабре 2025 года суд приговорил Золотареву к 15 годам лишения свободы за коррупцию.

