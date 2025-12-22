Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:10, 22 декабря 2025Силовые структуры

Бывший председатель российского суда попала в колонию на 15 лет

Экс-председатель Ростовского облсуда Золотарева получила 15 лет за коррупцию
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Первомайский районный суд Краснодара приговорил к 15 годам лишения свободы экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.

Подсудимая признана виновной по нескольким эпизодам получения взяток. У нее конфискуют имущество стоимостью 18,4 миллиона рублей. Также ей назначен штраф в 170 миллионов рублей. Она лишена почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды.

Бывший заместитель председателя Ростовского облсуда Татьяна Юрова получила 13 лет заключения со штрафом 120 миллионов рублей. Экс-начальнику управления судебного департамента по Ростовской области Андрею Рощевскому присудили 8 лет в колонии со штрафом в 50 миллионов рублей. Он лишен почетного звания «Ветеран труда» и классного чина юстиции — действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса. Бывшему председателю Железнодорожного суда Ростова-на-Дону Георгию Бондаренко назначено 6 лет лишения свободы со штрафом в 4 миллиона рублей.

Суд установил, что Золотарева с соучастниками получила свыше 21 миллиона рублей за вынесение неправосудных решений.

26 мая 2023 года Высшая квалификационная коллегия судей России дала следователям разрешение на возбуждение дела против Золотаревой.

Незаконное вознаграждение они получали за вынесение определенных решений по гражданским и уголовным делам, а также за смягчение меры пресечения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс сообщил о готовности Украины к потере оставшейся части ДНР

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Раскрыты расценки осужденной на 15 лет экс-главы российского суда

    В России захотели сократить десятки тысяч платных мест в вузах

    Китай решил усугубить торговую напряженность с Европой

    Оценены шансы Сафонова стать лучшим в топ-5 европейских лиг по одному из показателей

    Обнаружен неожиданный побочный эффект популярного заменителя сахара

    В НАТО объявили о создании нового учебного лагеря для ВСУ

    Загоревшийся в Москве ЖК от «Донстроя» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok