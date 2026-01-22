Реклама

16:30, 22 января 2026

В десятках российских заповедников выявили нарушения

Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На десятках российских особо охраняемых территориях (ООПТ) выявили нарушения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представление Генпрокуратуры, направленное в Минприроды.

Согласно документу, в заповедниках были обнаружены коммерческие постройки, охотничьи угодья, ведение незаконной рубки деревьев, а также срывы мероприятий по защите популяций краснокнижных растений и животных.

Нарушения были выявлены в Нижегородской и Ульяновской областях — за 2024-2025 года из 47 ООПТ в этих регионах исключили охотничьи угодья. Незаконная деятельность также велась в заповедниках Дагестана, Забайкальского, Ставропольского, Хабаровского краев, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Тверской областей и других регионов.

Кроме того, в заповедной системе обнаружили недоработки в обеспечении восстановления популяций редких видов. Так, не была реализована программа восстановления переднеазиатского леопарда, стерха, под угрозой оказалась стратегия сохранения зубров.

Ранее сообщалось, что ученые Байкальского заповедника и фонда «Озеро Байкал» попытаются спасти краснокнижного оленя от вымирания.

