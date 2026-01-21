В ЕС развернули меры против Трампа

Bloomberg: В ЕС приостановили торговое соглашение с США из-за угроз Трампа

В Евросоюзе (ЕС) решили приостановить торговое соглашение между Вашингтоном и Брюсселем после того, как европейский парламент заморозил голосование по его ратификации, что стало «ответом на усиливающиеся угрозы» главы Белого дома Дональда Трампа захватить Гренландию силой. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, в среду торговый комитет парламента отложил голосование на неопределенный срок. Данный факт поставил под сомнение позитивное будущее соглашения по сделке. Она оказалась втянута в «углубляющийся кризис между ЕС и США из-за Гренландии, который поставил трансатлантический альянс на грань разрыва», пишут авторы.

Сейчас президент США намеревается вести пошлины на товары из ряда европейских стран, пока ему не дадут добро на покупку острова, входящего в состав Дании. По словам председателя комитета по торговле Европарламента Бернда Ланге, Соединенные Штаты играют на подрыве стабильности и предсказуемости торговых отношений, складывающихся между Брюсселем и Вашингтоном.

«У нас не осталось иного выбора, кроме как приостановить работу над торговым соглашением», — пояснил Ланге, отметив, что пауза будет продолжаться до тех пор, пока Америка не захочет возобновить сотрудничество. В своем заявлении он добавил, что на сегодняшний день США вступают в конфронтацию.

Как уточняет агентство, угроза введения пошлин, которую озвучил Трамп, вынудила европейских парламентариев пересмотреть ожидаемое голосование по ратификации торгового соглашения с США, заключенного с Вашингтоном в июле прошлого года. Оно устанавливало 15-процентную пошлину на большинство товаров из ЕС в обмен на обещание отменить все пошлины на американские промышленные товары и часть сельскохозяйственных продуктов.

Ранее Тереса Рибера, вице-президент Европейской комиссии (ЕК), ответственная за вопросы конкуренции, заявила, что ЕС не должен ограничивать себя в ответных мерах против США. Впрочем, она упомянула, что стороны должны найти путь к разрядке ситуации, однако Брюссель, если потребуется, может предпринять дополнительные ответные действия.