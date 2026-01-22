Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:55, 22 января 2026Из жизни

В Гренландии раскрыли план жителей на случай присоединения к США

Кохлер: Если Гренландия перейдет под контроль США, часть жителей уедет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Жительница Гренландии Алена Кохлер, родившаяся в Якутии и переехавшая на остров 22 года назад, рассказала, что собираются делать местные в случае присоединения к Соединенным Штатам. Она высказалась об этом в разговоре с aif.ru.

Как утверждает Кохлер, жители наблюдают за развитием событий, но в случае, если земля перейдет под власть США и американского президента Дональда Трампа, часть людей точно переедет.

«Гренландцы хотят, как и все, быть хозяевами в своем доме. Но они рады всем гостям, которые готовы жить и работать на благо острова и не лезть к ним со своим уставом. Это дружелюбный народ, но не безвольный. На мой взгляд, люди уже сказали все, что хотели», — заявила она.

Ранее организатор протеста против США в Гренландии Ян Келер рассказал, что гренландцы чувствуют себя запуганными Соединенными Штатами. По его мнению, чем больше Трамп высказывается по поводу острова, тем больше его жители держатся вместе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ведет переговоры с США о замороженных активах. На какие цели Кремль готов отдать миллиарды долларов?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Сотрудники полиции спасли женщину из челюстей трехметрового крокодила

    Секс-коуч предложила парам необычный метод улучшения интимной жизни

    В Гренландии раскрыли план жителей на случай присоединения к США

    Зеленского вновь уличили в постановочном фото

    Вероятность военного вторжения США в Канаду оценили

    ArianeGroup сменит гендиректора

    Ревнивая москвичка напала на мужа с ножом и сама же спасла его

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok