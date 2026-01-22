В Гренландии раскрыли план жителей на случай присоединения к США

Кохлер: Если Гренландия перейдет под контроль США, часть жителей уедет

Жительница Гренландии Алена Кохлер, родившаяся в Якутии и переехавшая на остров 22 года назад, рассказала, что собираются делать местные в случае присоединения к Соединенным Штатам. Она высказалась об этом в разговоре с aif.ru.

Как утверждает Кохлер, жители наблюдают за развитием событий, но в случае, если земля перейдет под власть США и американского президента Дональда Трампа, часть людей точно переедет.

«Гренландцы хотят, как и все, быть хозяевами в своем доме. Но они рады всем гостям, которые готовы жить и работать на благо острова и не лезть к ним со своим уставом. Это дружелюбный народ, но не безвольный. На мой взгляд, люди уже сказали все, что хотели», — заявила она.

Ранее организатор протеста против США в Гренландии Ян Келер рассказал, что гренландцы чувствуют себя запуганными Соединенными Штатами. По его мнению, чем больше Трамп высказывается по поводу острова, тем больше его жители держатся вместе.