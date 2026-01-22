Реклама

13:11, 22 января 2026Культура

В Грузии полицейские устроили драку из-за воровских песен Шуфутинского

Варвара Кошечкина
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Полицейские в Грузии устроили драку из-за песен российского певца Михаила Шуфутинского. Выяснилось, что одни из них заказали в ресторане песни российского шансонье, а другие представители правоохранительных органов потребовали немедленно сменить музыку. Об инциденте заявила телекомпания «ТВ Пирвели».

Сообщается, что инцидент с грузинскими полицейскими произошел в ресторане «Моцамета» в Ткибули.

«Причиной стали "воровские песни" Шуфутинского, которые заказали сотрудники охранной полиции... Находившиеся за соседним столом сотрудники криминальной полиции потребовали включить другую музыку, между двумя компаниями началась драка», — говорится в материале.

По информации телеканала, представители грузинской полиции кидались друг в друга предметами, а затем продолжили драку на улице. Для урегулирования конфликта на место инцидента прибыла патрульная полиция. Четырем участникам драки предъявили обвинения в групповом насилии, им грозит до двух лет лишения свободы.

