В Грузии полицейские устроили драку из-за воровских песен Шуфутинского

В Грузии полицейские устроили драку в ресторане из-за песен Шуфутинского

Полицейские в Грузии устроили драку из-за песен российского певца Михаила Шуфутинского. Выяснилось, что одни из них заказали в ресторане песни российского шансонье, а другие представители правоохранительных органов потребовали немедленно сменить музыку. Об инциденте заявила телекомпания «ТВ Пирвели».

Сообщается, что инцидент с грузинскими полицейскими произошел в ресторане «Моцамета» в Ткибули.

«Причиной стали "воровские песни" Шуфутинского, которые заказали сотрудники охранной полиции... Находившиеся за соседним столом сотрудники криминальной полиции потребовали включить другую музыку, между двумя компаниями началась драка», — говорится в материале.

По информации телеканала, представители грузинской полиции кидались друг в друга предметами, а затем продолжили драку на улице. Для урегулирования конфликта на место инцидента прибыла патрульная полиция. Четырем участникам драки предъявили обвинения в групповом насилии, им грозит до двух лет лишения свободы.

