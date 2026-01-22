Реклама

Россия
23:28, 22 января 2026Россия

В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

В Кремле началась встреча Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что с российской стороны во встрече участвуют помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Со стороны Соединенных Штатов на переговорах присутствуют предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Ранее спецпосланник американского лидера рассказал, что Россия и Украина достигли значительного прогресса по урегулированию конфликта. По его словам, переговоры теперь сводятся к обсуждению одного ключевого вопроса, договоренность может быть достигнута при наличии у обеих сторон политической воли.

