В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа

В Кремле началась встреча Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что с российской стороны во встрече участвуют помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Со стороны Соединенных Штатов на переговорах присутствуют предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Ранее спецпосланник американского лидера рассказал, что Россия и Украина достигли значительного прогресса по урегулированию конфликта. По его словам, переговоры теперь сводятся к обсуждению одного ключевого вопроса, договоренность может быть достигнута при наличии у обеих сторон политической воли.