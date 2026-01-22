Песков: Призыв главы МО Украины убивать россиян не содержит ничего нового

Кремль обратил внимание на идею министра обороны Украины Михаила Федорова об убийстве 50 тысяч россиян ежемесячно, но не видит в ней ничего нового. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Внимание обратили. Собственно, ничего нового здесь не содержится», – сообщил Песков.

По словам представителя Кремля, киевский режим продолжает свою политику. Он также отметил, что настало время Украине взять ответственность на себя.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому пора принять решения, которые поспособствуют установлению мира с Россией. Он отметил, что Москва начала говорить об этом с 2025 года.