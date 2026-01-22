В Кремле заявили о надежде России на возвращение замороженных активов

Песков: РФ ждет возвращения активов, но готова направить $1 млрд в «Совет мира»

Готовность направить 1 миллиард долларов в «Совет мира» не означает, что Москва утратила надежду на возвращение замороженных российских активов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это не означает, что мы, скажем так, утратили все надежды на возвращение наших активов. Мы в любом случае продолжим нашу борьбу и будем отстаивать наши права», — сказал он.

По его словам, активы России за рубежом заморожены незаконно, Москва это не принимает и будет задействовать все возможные инструменты для их разблокировки.

20 января издание Bloomberg опубликовало список приглашенных в «Совет мира» Трампа участников. В их число входили Россия, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.