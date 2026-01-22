В Молдавии отвергли обвинение ФСБ России

В Кишиневе отвергли обвинение в деятельности молдавских агентов на территории РФ

В Молдавии отвергли заявления Федеральной службы безопасности (ФСБ) о деятельности на территории России молдавского агента. Об этом сообщает «Newsmaker» в Telegram.

«Служба информации и безопасности (СИБ) Республики Молдова отвергает обвинения, выдвинутые властями Российской Федерации», — сказано в публикации.

По словам СИБ Молдавии, ведомство осуществляет деятельность в соответствии с нормами международного права. Информация о задержании гражданина Молдавии появилась 22 января.

В ФСБ России сообщили, что задержанный прибыл в российскую столицу в декабре 2025 года для выполнения задания Службы информации и безопасности Молдавии. В изъятой технике найдена переписка с куратором.