Бывший СССР
11:46, 22 января 2026

В Молдавии отвергли обвинение ФСБ России

В Кишиневе отвергли обвинение в деятельности молдавских агентов на территории РФ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Молдавии отвергли заявления Федеральной службы безопасности (ФСБ) о деятельности на территории России молдавского агента. Об этом сообщает «Newsmaker» в Telegram.

«Служба информации и безопасности (СИБ) Республики Молдова отвергает обвинения, выдвинутые властями Российской Федерации», — сказано в публикации.

По словам СИБ Молдавии, ведомство осуществляет деятельность в соответствии с нормами международного права. Информация о задержании гражданина Молдавии появилась 22 января.

В ФСБ России сообщили, что задержанный прибыл в российскую столицу в декабре 2025 года для выполнения задания Службы информации и безопасности Молдавии. В изъятой технике найдена переписка с куратором.

