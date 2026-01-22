В Москве машина ректора столичного вуза сбила человека

В Москве автомобиль ректора МГТУ-МАСИ Забелиной сбил человека

В Москве автомобиль Светланы Забелиной, ректора Московского гуманитарно-технологического университета — Московского архитектурно-строительного института (МГТУ-МАСИ), сбил человека. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Отмечается, что Honda сбила пешехода в Академическом районе. Пострадавшего зажало под машиной. После его деблокирования мужчину передали медикам скорой помощи.

Сама Забелина от комментариев отказалась.

