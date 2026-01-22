Реклама

Бывший СССР
08:01, 22 января 2026Бывший СССР

В Раде заявили о проигрыше Украины

Дубинский: Отсутствием Зеленского в Давосе Украина отдала переговорное поле РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Отсутствием президента Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе и невнятной позицией Украина проиграла и отдала переговорное поле России. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Он отметил, что спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев проводит встречи со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, в то время как глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «растерянно сообщает», что без РФ переговоры по окончанию конфликта невозможны.

Депутат Рады добавил, что, вероятно, впоследствии переговоры по украинскому урегулированию будут возложены именно на Буданова.

Ранее Буданов признал необходимость диалога с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что нельзя исключить Москву из этого процесса.

