Дубинский: Отсутствием Зеленского в Давосе Украина отдала переговорное поле РФ

Отсутствием президента Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе и невнятной позицией Украина проиграла и отдала переговорное поле России. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Он отметил, что спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев проводит встречи со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, в то время как глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «растерянно сообщает», что без РФ переговоры по окончанию конфликта невозможны.

Депутат Рады добавил, что, вероятно, впоследствии переговоры по украинскому урегулированию будут возложены именно на Буданова.

Ранее Буданов признал необходимость диалога с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что нельзя исключить Москву из этого процесса.