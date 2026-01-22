Реклама

16:26, 22 января 2026Наука и техника

В России предрекли уничтожение самолетов дронами-ПВО

Федутинов: Дроны-перехватчики будут применять против пилотируемых самолетов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Дроны-перехватчики, которые в зоне спецоперации применяют для уничтожения других беспилотников, в будущем будут использовать в системе противовоздушной обороны (ПВО) против пилотируемых самолетов. Новую роль зенитных дронов предрек эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, передает РИА Новости.

По его словам, активное развитие беспилотников-перехватчиков — это одна из самых ярких тенденций прошлого года в области дронов. Применение дронов-ПВО значительно дешевле использования обычных зенитных ракет. Эксперт напомнил, что изначально цели сбивали стандартными беспилотниками, а позже появились специализированные перехватчики, способные развивать высокую скорость.

«В перспективе такие дроны могут быть использованы и в борьбе против пилотируемой авиации противника — самолетов и вертолетов», — сказал Федутинов.

В октябре стало известно, что в России создали дрон-перехватчик с вертикальным взлетом. Аппарат с дальностью действия 10-15 километров использует искусственный интеллект для наведения на цель.

