В России стали массово закрываться китайские автосалоны

В России начали массово закрываться автосалоны производителей из Китая, что неминуемо скажется на отечественном автомобильном рынке. За год в России закрыли или перепрофилировали более 600 дилерских предприятий, принадлежавших китайским производителям машин, их количество уменьшилось до 2,6 тысячи, сокращение составило семь процентов.

Продажи китайских автомобилей на российском рынке упали

Российский автомобильный рынок закончил 2025 год серьезным падением продаж. По данным экспертов рынка, новых автомобилей россияне купили на 16 процентов меньше, чем в 2024 году, — общее число проданных автомобилей составило 1,33 миллиона.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На этом фоне в стране резко сократилось число открытий дилерских предприятий, а некоторые из них были перепрофилированы под нужды других брендов или превратились в сервисных партнеров, что чаще означает более оптимизированный подход к работе бизнеса.

Некоторые дилеры продолжили открывать шоурумы

Тем не менее даже в такой ситуации нашлись бренды, которые продолжали открывать шоурумы, — в лидеры в прошлом году вышла марка Solaris, которая производит перелицованные автомобили Kia и Hyundai. Русифицированный бренд открыл 55 дилерских предприятий, это следует из исследования «Газпромбанк Автолизинга» и «АвтоБизнесРевю», на которое ссылается «Коммерсантъ».

На втором месте идет корейский KGM, бывший Ssang Yong (54 шоурума), замыкает тройку лидеров Li Auto с 44 точками продаж. Стоит отметить, что Li Auto вышла на российский рынок совсем недавно, уже будучи популярной у российских автомобилистов. В данном случае эксперты сомневаются, что дистрибьютор сможет развить успех, которого компания достигла параллельными продажами, ведь модельный ряд давно не обновлялся, а цены на автомобили остаются достаточно высокими.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В аутсайдерах числятся бренды, продажи которых находятся на уровне статистической погрешности, это, в частности, Kaiyi, BAIC и SWM, амбициозности которых рынок не принял, поэтому все чаще звучит мнение, что они уйдут с российского рынка, хотя в компаниях заявляют обратное.

Причиной закрытия автосалонов называют ситуацию в экономике

Основной причиной падения продаж и закрытия щоурумов эксперты считают макроэкономическую ситуацию с высокой ключевой ставкой, дорогими кредитами и возросшими сопутствующими расходами. Дилеры, которые закредитованы почти на 100 процентов, просто не выдерживают давления на фоне почти полного отсутствия покупателей.

Когда один дилер в массовом сегменте реализует 10, 15 или даже 20 автомобилей, — это убыточная схема работы Николай Иванов директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф»

Но есть еще один фактор, влияющий на количество именно китайских брендов. Он заключается в том, что все больше марок из Поднебесной адаптируют свои названия для российского рынка, опасаясь вторичных санкций США и ЕС. Например, под отечественный бренд уже мимикрировала Chery, превратившись в Tenet, а Geely обзавелась сразу несколькими марками для прикрытия: Belgee, Knewstar и Nordcross.

Соответственно, чем больше становится подобных историй, тем меньше будет становиться салонов традиционных китайских марок, что, собственно, уже происходит.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

С этим же эксперты связывают дальнейшие перспективы китайских брендов в России, они уверены, что процесс вымывания уже знакомых нам названий продолжится, о том же говорит и число обращений китайцев в Роспатент за новыми товарными знаками.