В российских ударах по Украине увидели план по отключению Киева

В активности «Искандеров» и дронов увидели планы добить энергетику Киева

Активность ракетных комплексов «Искандер-М» и ударных беспилотников указывает на то, что российские войска намерены окончательно добить Киев по части тепло- и электрогенерации. К таким выводам пришли авторы Telegram-канала «Военная хроника».

«Киев — это не столько столица, сколько крупнейший потребитель энергии в стране, зависимый от сложной и, как выяснилось, уязвимой инфраструктуры, уничтоженной накануне», — говорится в посте.

Отмечается, что уже сейчас маневр по распределению мощностей на Украине заметно затруднен, поэтому добивание столичного региона выглядит логичным продолжением стратегии по принуждению украинского руководства к миру.

«Создание необратимых бытовых и управленческих проблем в этом плане может оказаться таким же эффективным, как продвижение на фронте», — рассуждают авторы.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высмеял Владимира Зеленского из-за постановочных фото с якобы отключением света в его резиденции.