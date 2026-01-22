В российском городе обновили только «туристическую» сторону дома

Дом в Печорах покрасили лишь наполовину ради туристов

Жители Печор Псковской области пожаловались, что один из домов покрасили лишь с той стороны, где проезжают туристы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Речь идет о доме № 21 на улице Псковская. На сделанных одним из жителей снимках можно увидеть, что фасад здания покрыли зеленой и желтой краской только с внешней стороны, которая видна с дороги, а другая стена осталась непокрашенной.

Когда местные жители спросили у представителей местного министерства регионального контроля и надзора, почему работы провели не полностью, в администрации ответили, что для формирования визуального облика города достаточно обновить только наружную сторону дома. Помимо этого, чиновники объяснили, что покраска фасада финансировалась из федерального бюджета, уточнив, что эти работы «не входили в перечень по капитальному ремонту элемента многоквартирного дома», который оплачивают собственники жилья.

Ранее власти Севастополя оправдали появление непроходимой грязи у школы археологическими работами.