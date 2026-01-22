Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:36, 22 января 2026Экономика

В российском городе обновили только «туристическую» сторону дома

Дом в Печорах покрасили лишь наполовину ради туристов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Жители Печор Псковской области пожаловались, что один из домов покрасили лишь с той стороны, где проезжают туристы. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Речь идет о доме № 21 на улице Псковская. На сделанных одним из жителей снимках можно увидеть, что фасад здания покрыли зеленой и желтой краской только с внешней стороны, которая видна с дороги, а другая стена осталась непокрашенной.

Когда местные жители спросили у представителей местного министерства регионального контроля и надзора, почему работы провели не полностью, в администрации ответили, что для формирования визуального облика города достаточно обновить только наружную сторону дома. Помимо этого, чиновники объяснили, что покраска фасада финансировалась из федерального бюджета, уточнив, что эти работы «не входили в перечень по капитальному ремонту элемента многоквартирного дома», который оплачивают собственники жилья.

Ранее власти Севастополя оправдали появление непроходимой грязи у школы археологическими работами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы послали 40 солдат в Гренландию. Зачем?» Зеленский после встречи с Трампом разнес европейцев и пригрозил российскому флоту

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Трамп рассказал о причинах снижения цен на бензин

    Жестоко надругавшиеся над Знаменами Победы в российском городе получили приговор

    Стали известны подробности о загородном доме Долиной

    В Латвии ответили на вопрос о притеснении представляющих русских партий

    Раскрыта судьба приехавшего в Азию «распространять ВИЧ» россиянина

    Стал известен диагноз Хинштейна после ДТП

    «Калашников» рассказал об успехе на выставке в Абу-Даби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok