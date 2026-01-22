В СБУ объяснили отставку главы ведомства

Экс-сотрудник СБУ Прозоров заявил, что главу ведомства Малюка «убрали» с поста

Бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сняли с занимаемой должности против его воли. Об этом в комментарии для ТАСС высказался экс-сотрудник ведомства Василий Прозоров.

«Малюка, конечно, убрали против его воли, хотя он заявил, что уходит добровольно. Я понимаю, что это было сделано под давлением офиса президента», — объяснил Прозоров.

По его словам, Малюка сняли с должности в том числе из-за его позиции в конфликте президента Украины Владимира Зеленского с антикоррупционными структурами. Однако экс-сотрудник СБУ подчеркнул, что Малюк остается в системе ведомства.

13 января Верховная Рада уволила главу СБУ. Отставку Малюка поддержало 235 парламентариев. Должность главы украинского ведомства он занимал с 7 февраля 2023 года.