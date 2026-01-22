Реклама

В США призвали не верить в отказ Трампа от захвата Гренландии

Politico: Вопрос Гренландии еще не решен, ведь Трамп часто меняет мнение
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп так часто меняет свое мнение, что европейцам было бы глупо полагать, что вопрос с Гренландией решен. Об этом сообщает Politico.

Издание напомнило, что у американского лидера есть история отказа от сделок, в том числе и от тех, которые были заключены его администрацией, а у него осталось еще три года до конца его президентского срока.

Отмечается, что критики главы Белого дома не готовы расслабиться, даже несмотря на то, что он смягчил свой тон.

«Его главный интерес — расширение карты Соединенных Штатов. Рано или поздно он к этому вернется», — предупредил бывший сотрудник Совета национальной безопасности США в администрации экс-президента США Джо Байдена Эрик Грин.

Ранее Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. Американский лидер ушел от прямого ответа на вопрос, означает ли это, что Гренландия войдет в состав США. Он подчеркнул, что эта сделка «долгосрочная», «бессрочная» и «навсегда».

